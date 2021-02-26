ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»

ПриватБанк подписал договор с Фондом развития предпринимательства о запуске кредитования клиентов в рамках государственной программы «Доступная ипотека 7%».

Об этом сообщили в банке.

Подать заявку на льготный кредит на жилье можно будет уже с 1 марта на специальной странице сайта банка.

Кто может получить. Согласно условиям новой государственной программы, получить в ПриватБанке кредит с компенсацией государством части кредитной ставки до уровня 7% годовых можно на покупку квартиры или дома, нормативная площадь которых составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров — на каждого следующего члена семьи.

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Так как программа имеет прежде всего социальный характер, в ней могут принять участие украинцы, среднемесячный доход которых и каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.

Максимальный размер такого кредита ограничен суммой в 2 млн грн, а стоимость жилья в ипотеку не должна превышать 2,5 млн грн.

Сроки. Получить льготный кредит на жилье можно на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика должен быть не менее 25% стоимости жилья.

На условиях льготной ипотеки можно приобрести преимущественно современное жилье в новостройках — многоквартирных или частных домах, которые сданы в эксплуатацию не ранее, чем за три года до начала старта программы.

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