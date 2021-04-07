Арестован общий счет, на который приходят соцвыплаты: как действовать — советы Минюста

Согласно законодательству Украины, исполнитель обязан принимать предусмотренные Законом «Об исполнительном производстве» меры по принудительному исполнению решений, беспристрастно, своевременно и в полном объеме совершать исполнительные действия.
Об этом пишет Минюст.
Но в то же время на момент наложения ареста на денежные средства исполнитель не всегда владеет информацией относительно сумм и счетов, на которые законодательством запрещено обращать взыскание. Вместе с тем, существует процедура снятия ареста с таких средств.
Законом предусмотрено, что если от банка поступили документы, подтверждающие, что на средства на этом счете должника запрещено обращать взыскание, – исполнитель обязан снять арест с этих средств не позднее следующего рабочего дня со дня поступления соответствующих документов.
Основания для снятия исполнителем ареста со всего имущества (средств) должника или его счета:
Во всех остальных случаях арест может быть снят по решению суда.
Куда должнику обращаться в таких случаях и какие документы предоставлять. Исполнители при наложении ареста в постановлении отмечают такие исключения, как наложение ареста, кроме средств, находящихся на счетах, наложение ареста и/или обращения взыскания на которые запрещено законом.
В случае поступления от банков информации, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать взыскание согласно Закону, исполнители самостоятельно принимают меры по снятию ареста с таких средств.
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