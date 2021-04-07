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Арестован общий счет, на который приходят соцвыплаты: как действовать — советы Минюста

Арестован общий счет, на который приходят соцвыплаты: как действовать — советы Минюста

Согласно законодательству Украины, исполнитель обязан принимать предусмотренные Законом «Об исполнительном производстве» меры по принудительному исполнению решений, беспристрастно, своевременно и в полном объеме совершать исполнительные действия.

Об этом пишет Минюст.

Но в то же время на момент наложения ареста на денежные средства исполнитель не всегда владеет информацией относительно сумм и счетов, на которые законодательством запрещено обращать взыскание. Вместе с тем, существует процедура снятия ареста с таких средств.

Законом предусмотрено, что если от банка поступили документы, подтверждающие, что на средства на этом счете должника запрещено обращать взыскание, – исполнитель обязан снять арест с этих средств не позднее следующего рабочего дня со дня поступления соответствующих документов.

Основания для снятия исполнителем ареста со всего имущества (средств) должника или его счета:

  • получение исполнителем документального подтверждения, что счет должника имеет специальный режим использования и/или обращение взыскания на такие средства запрещено законом;
  • поступление на счет органа государственной исполнительной службы, счет частного исполнителя суммы средств, взысканных с должника (в том числе от реализации имущества должника), необходимой для удовлетворения требований всех взыскателей, взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства и штрафов, наложенных на должника;
  • получение исполнителем документов, подтверждающих полный расчет за приобретенное имущество на электронных торгах;
  • наличие письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования о невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со значительной степенью его износа, повреждением;
  • отсутствие в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления исполнителя письменного заявления взыскателя о его желании оставить за собой нереализованное имущество;
  • получение исполнителем судебного решения об отмене мер обеспечения иска;
  • погашения задолженности по уплате периодических платежей, если исполнение решения может быть обеспечено иным способом, чем обращение взыскания на имущество должника;
  • получение исполнителем документального подтверждения наличия на одном или нескольких счетах должника денежных средств, достаточных для исполнения решения об обеспечении иска;
  • основания, предусмотренные пунктом 1-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона «Об исполнительном производстве».

Во всех остальных случаях арест может быть снят по решению суда.

Куда должнику обращаться в таких случаях и какие документы предоставлять. Исполнители при наложении ареста в постановлении отмечают такие исключения, как наложение ареста, кроме средств, находящихся на счетах, наложение ареста и/или обращения взыскания на которые запрещено законом.

В случае поступления от банков информации, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать взыскание согласно Закону, исполнители самостоятельно принимают меры по снятию ареста с таких средств.

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По материалам Finance.UA
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