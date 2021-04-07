В Минцифры назвали самые популярные госуслуги среди IT-работников

Министерство цифровой трансформации подготовило подборку самых популярных госуслуг, информацию о которых ищут IT-специалисты.
Среди самых популярных услуг у айтишников:
Узнать о том, как эти услуги получить, какие нужны документы, место, сроки, стоимость, результат, можно на Гиде.
В ведомстве отметили, что ІТ-отрасль Украины стремительно развивается и ежегодно растет на 20−30%.
«Сейчас доходы ІТ-сектора составляют $ 6 млрд. Однако благодаря Дія City возможен рост на 40−50%, что за 3−5 лет может принести $ 16,5 млрд», — отметили в ведомстве.
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