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В Минцифры назвали самые популярные госуслуги среди IT-работников

В Минцифры назвали самые популярные госуслуги среди IT-работников

Министерство цифровой трансформации подготовило подборку самых популярных госуслуг, информацию о которых ищут IT-специалисты.

Среди самых популярных услуг у айтишников:

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В ведомстве отметили, что ІТ-отрасль Украины стремительно развивается и ежегодно растет на 20−30%.

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«Сейчас доходы ІТ-сектора составляют $ 6 млрд. Однако благодаря Дія City возможен рост на 40−50%, что за 3−5 лет может принести $ 16,5 млрд», — отметили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • По словам главы Минцифры Михаила Федорова, средние заработные платы в области информационно-коммуникационных технологий в Европе (Словения, Чехия, Эстония, Литва, Словакия) составляют 2156−2432 евро, тогда как украинские специалисты получают около 600 евро.
  • В Минцифры также рассказали о преимуществах формы взаимодействия со специалистами, которая будет работать в «Дія.City» — гиг-контрактов. В Министерстве уверяют, что гиг-специалисты получат преимущества фриланса, а также дополнительные социальные гарантии.

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По материалам Finance.UA
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