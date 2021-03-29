Межбанк: торги пройдут в достаточно предсказуемом формате

Пятница не будет блистать объемами операций на валютном рынке, но пройдет достаточно динамично как для окончания недели. По нашим прогнозам, статистика межбанка 9 апреля не превысит $ 110−140 млн при совершении до 440 сделок.
В части активности клиентов и самого характера сессии сработает фактор окончания недели, но сами торги пройдут в два этапа. Клиенты уже устали от игры в курсовую «рулетку» последних дней то с ростом котировок до 28 гривен и выше, то потом такого же стремительного проседания к уровням чуть выше 27,80 гривен за доллар. Поэтому перед выходными они предпочтут оперативно закрыть свои сделки в первой половине дня.
Естественно, если покупатели увидят некоторые тенденции по проседанию курса, то они торопиться не будут, но и выжидать до 15 часов и далее тоже не станут. А закроют основные объемы максимум к 14:00. Если же котировки начнут расти, это тем более заставит их оперативно закрывать свои задачи на опасениях дальнейшего роста и тоже сыграет на закрытие основных объемов сессии на позднее конца обеда.
После обеда активность начнет резко спадать и ближе к 16 часам на межбанке уже останутся в основном только спекулянты. Нацбанк вряд ли решит вмешиваться в ситуацию на межбанке, так как сегодня предварительных предпосылок к валютным ралли на нашем валютном рынке нет.
Даже если нерезиденты через тот же Ситибанк решат ближе к обеду попытаться «взбаламутить» рынок, то они станут добычей только для спекулянтов и тех продавцов, кто решит воспользоваться ситуацией и продать часть своих валютных запасов подороже. Но вероятность такого развития событий мала и скорее всего торги пройдут в достаточно предсказуемом формате.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 9 апреля будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,91 / 27,93
евро — 33,21 / 33,23
Курсы валют на Межбанке
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