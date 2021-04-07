Украинская полиция купила 100 новеньких Renault Duster

Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерен закупить еще 450 авто на 333 млн грн.
Национальная полиция Украина договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.
Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера Департамент управления имуществом договорился с ООО «Спец-Ком-Сервис» о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster по 565 тыс. грн каждый.
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