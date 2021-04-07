Почти половина мировых руководителей ожидают возвращения бизнеса «в норму» не ранее 2022 года — исследование

Среди руководителей крупнейших компаний мира 45% не ожидают возвращения к «нормальному» порядку ведения бизнеса ранее 2022 года, 31% ожидают возвращения в норму к концу 2021 года.
Об этом говорится в исследовании KPMG, в котором приняли участие 500 CEO влиятельных компаний мира.
Вследствие изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) CEO заявили о том, что их модель бизнеса навсегда изменилась из-за глобальной пандемии.
Читайте также: Бизнес в «спячке»: В 2020 году открылось на 20% меньше предприятий, чем в 2019
Три четверти (76%) руководителей считают, что правительство поощряет компании к возвращению к «нормальному функционированию», поскольку они побуждают компании призвать персонал возвращаться на рабочие места.
Также, руководители акцентируют на развертывании вакцинации от коронавируса:
В настоящее время только 17% глобальных руководителей хотят сократить свои офисные площади в результате пандемии. В то же время, 69% руководителей компаний, опрошенных в августе 2020 года, заявили, что планируют сократить свои офисные площади в течение 3 лет.
«Это свидетельствует о том, что или сокращение офисных площадей уже произошло, или на фоне пандемии стратегия изменилась», — комментируют в KPMG.
Что касается рабочего места:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам рекомендуют переходить на ID-картыВчера, 15:15 - 1777 9
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 14:48 - 1874 7
Чем отличается прописка от регистрации6 ч. назад - 1529 4
Укрзализныця в прошлом году получила ₴11,9 миллиарда чистого убытка10 ч. назад - 156 3
Хотят ли украинцы введения жесткого карантина - опросВчера, 19:00 - 1342 2
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 14:48 - 1874 7
Украинцам рекомендуют переходить на ID-картыВчера, 15:15 - 1777 9
Годовой тариф на газ: что будет с льготами и субсидиямиВчера, 14:00 - 1551 1
Чем отличается прописка от регистрации6 ч. назад - 1529 4
Заместитель Шевченко: НБУ не будет сдерживать курс гривныВчера, 15:03 - 1357
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 150
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 871 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2439 6
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1753 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1167