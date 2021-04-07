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Почти половина мировых руководителей ожидают возвращения бизнеса «в норму» не ранее 2022 года — исследование

Почти половина мировых руководителей ожидают возвращения бизнеса «в норму» не ранее 2022 года — исследование

Среди руководителей крупнейших компаний мира 45% не ожидают возвращения к «нормальному» порядку ведения бизнеса ранее 2022 года, 31% ожидают возвращения в норму к концу 2021 года.

Об этом говорится в исследовании KPMG, в котором приняли участие 500 CEO влиятельных компаний мира.

Вследствие изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) CEO заявили о том, что их модель бизнеса навсегда изменилась из-за глобальной пандемии.

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Три четверти (76%) руководителей считают, что правительство поощряет компании к возвращению к «нормальному функционированию», поскольку они побуждают компании призвать персонал возвращаться на рабочие места.

Также, руководители акцентируют на развертывании вакцинации от коронавируса:

  • 61% заявили, что им также нужно будет достичь успешного (с охватом более 50% населения) развертывания вакцинации против COVID-19 на ключевых рынках, прежде чем совершать какие-либо действия по возвращению в офисы;
  • 9 из 10 руководителей планируют просить своих работников сообщать о прохождении ими вакцинации для защиты штата работников.

В настоящее время только 17% глобальных руководителей хотят сократить свои офисные площади в результате пандемии. В то же время, 69% руководителей компаний, опрошенных в августе 2020 года, заявили, что планируют сократить свои офисные площади в течение 3 лет.

«Это свидетельствует о том, что или сокращение офисных площадей уже произошло, или на фоне пандемии стратегия изменилась», — комментируют в KPMG.

Что касается рабочего места:

  • только 3 из 10 (30%) глобальных руководителей рассматривают гибридную модель работы для своего персонала, при которой большинство работников работают удаленно 2−3 дня в неделю;
  • только одна пятая часть (21%) компаний стремится нанять квалифицированных специалистов, которые будут работать преимущественно удаленно, что является существенным изменением по сравнению с прошлым годом (73% в 2020 году).

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По материалам Finance.UA
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