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Toyota представила первые автомобили с поддержкой обновления системы помощи водителю по воздуху

Toyota представила первые автомобили с поддержкой обновления системы помощи водителю по воздуху

Специальное подразделение Woven Planet, которое сосредоточится на разработке систем активной помощи водителю, было представлено корпорацией Toyota Motor только в конце января, а первые автомобили с поддержкой обновления управляющего софта «по воздуху» уже готовы поступить в продажу со следующей недели. Они одновременно предложат автономность второго уровня.

По данным Reuters, с будущего понедельника в продажу на японском рынке поступают новые версии гибридного седана Lexus LS500h и водородомобиля Toyota Mirai, наделённые поддержкой фирменной технологии Advanced Drive, соответствующей автономности второго уровня по классификации SAE. По сути, флагманскую модель Lexus в таком исполнении можно купить уже сегодня за сумму, эквивалентную $149 000.


Фото: Reuters

В этом варианте автоматика позволяет удерживать машину в пределах полосы, сохранять дистанцию до других автомобилей и препятствий, а также перестраиваться по команде водителя на загородных дорогах. Набор функций не самый богатый, но для традиционно консервативной Toyota это настоящий прорыв, особенно в части возможности обновления ПО «по воздуху».

В будущем, как отметили представители марки, автовладельцы получат возможность совершенствовать навыки автоматики за счёт программных обновлений, а также индивидуализировать автомобили программным способом.

Алгоритмы, управляющие новыми автомобилями марки, разработаны Woven Planet с использованием технологий искусственного интеллекта. Программное обеспечение создавалось с учётом возможности его глобального применения, так что при наличии соответствующей юридической инфраструктуры оно может распространиться за пределы Японии.

Honda Motor ещё в прошлом месяца начала продавать в Японии первый в мире седан с автономностью третьего уровня, но лишь ограниченными партиями и в лизинг. Ясно, что ставшая крупнейшим автопроизводителем в мире по итогам прошлого года Toyota Motor в этом отношении не желает отставать от конкурентов.

По материалам 3dnews.ru
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