В Минэкономики дали прогноз цен на топливо

Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. Стоимость стабилизировалась в последние недели.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал в интервью изданию «Корреспондент».

«Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ожидает никаких существенных колебаний, кроме сезонных», — сказал он.

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По его словам, цена в крупном опте на дизель с начала и до конца марта не выросла, а иногда даже несколько снизилась. «По мелкому опту мы тоже видим стабильность в последний трехнедельный период», — добавил министр.

Петрашко сообщил, что за последние две недели провели много встреч с представителями различных АЗС.

«Мы пришли к формату меморандума и подписали его с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка. Ключевая цель меморандума — это объединение усилий для ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов», — заявил министр.

Напомним, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

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