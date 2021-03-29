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Польская авиакомпания возобновила полеты в аэропорт Киев

Польская авиакомпания возобновила полеты в аэропорт Киев

Польская авиакомпания LOT с началом летней навигации возобновила регулярные рейсы из Варшавы в аэропорт «Киев» (Жуляны) в дополнение к полетам в аэропорт Борисполь.

Об этом пишет avianews.

В первое время авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю. Из Варшавы самолет будет вылетать по средам, пятницам и воскресеньям в 22:45 и прилетать в украинскую столицу в 01:15.

Вылеты из Киева запланированы по понедельникам, четвергам и субботам в 05:40 с прилетом в Варшаву в 06:15.

Такое расписание будет действовать до конца мая. В июне LOT увеличит частоту полетов в аэропорт «Киев» в два раза — до шести рейсов в неделю.

Цена. Авиабилеты на новые рейсы можно купить по цене от 3400 грн в обе стороны по тарифу Saver, который включает перевозку только 8 кг ручной клади.

Перед бронированием путешествия пассажирам следует проверить, разрешен ли им въезд в страну назначения.

Справка Finance.ua:

Напомним, Польша меняет правила въезда: с 30 марта ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран не Шенгенской зоны.

Условия для лиц, которые будут въезжать в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны:

  • будут направляться на обязательный карантин;
  • наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина;
  • освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши;
  • вид теста — PCR или антиген-тест.

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По материалам Finance.UA
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