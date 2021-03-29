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Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за дефицита компонентов

Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за дефицита компонентов

Американская компания Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за нехватки компонентов. Дефицит электронных комплектующих повлиял на план выпуска новых моделей планшетов и ноутбуков.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на аналитический отчет.

Сообщается, что при производстве MacBook 2021 года столкнулись с нехваткой печатных плат, а в случае с планшетами iPad – с дефицитом дисплеев.

По данным Nikkei Asia, сбой в поставках вынудил Apple перенести заказы на комплектующие на вторую половину года. Предполагается, что этот фактор повлияет на дату презентации гаджетов.

При этом пока от дефицита компонентов не пострадало производство iPhone. Однако, как считают инсайдеры, это вскоре может произойти и со смартфонами.

По материалам РБК-Украина
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