Борисполь в марте увеличил пассажиропоток после года спада

Пассажиропоток аэропорта “Борисполь” в марте 2021 года увеличился более чем на 10% против марта 2020 года, в целом в прошлом году он сократился на 66%.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Всего с начала года аэропорт обслуживал более 534 тысяч пассажиров, из которых 260 тысяч – по регулярным, 275 тысяч – нерегулярным рейсам.

Пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 18,6% (40,1 тысячи пассажиров) против марта 2020 года. Международный пассажиропоток также демонстрирует рост – количество пассажиров увеличилось на 9,2% (494,3 тысячи пассажиров).

Основными направлениями из Борисполя являются Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай и Минск.

В аэропорту акцентируют на том, что рост в марте обусловлен стремительным сокращением пассажиропотока с началом пандемии в прошлом году.

В то же время в течение первого квартала 2021 года аэропорт обслуживал 1,2 млн пассажиров (среди которых 633 тысячи – пассажиров регулярных рейсов, 573 тысячи – нерегулярных). Это на 50.5% меньше аналогичного периода 2020 года.