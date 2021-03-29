Борисполь в марте увеличил пассажиропоток после года спада

Пассажиропоток аэропорта “Борисполь” в марте 2021 года увеличился более чем на 10% против марта 2020 года, в целом в прошлом году он сократился на 66%.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Всего с начала года аэропорт обслуживал более 534 тысяч пассажиров, из которых 260 тысяч – по регулярным, 275 тысяч – нерегулярным рейсам.
Пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 18,6% (40,1 тысячи пассажиров) против марта 2020 года. Международный пассажиропоток также демонстрирует рост – количество пассажиров увеличилось на 9,2% (494,3 тысячи пассажиров).
Основными направлениями из Борисполя являются Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай и Минск.
В аэропорту акцентируют на том, что рост в марте обусловлен стремительным сокращением пассажиропотока с началом пандемии в прошлом году.
В то же время в течение первого квартала 2021 года аэропорт обслуживал 1,2 млн пассажиров (среди которых 633 тысячи – пассажиров регулярных рейсов, 573 тысячи – нерегулярных). Это на 50.5% меньше аналогичного периода 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАПК проверит чиновников, задекларировавших BitcoinВчера, 15:47 - 668 14
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — РадуцкийВчера, 09:30 - 681 7
Представлена защитная маска с вентиляторами и встроенными наушниками (фото)Вчера, 03:27 - 709 4
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырастиВчера, 08:45 - 795 3
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 940 2
Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергиюВчера, 16:04 - 4162
Межбанк: стоит ли ждать нового взлета курса доллараВчера, 10:49 - 3873
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 3181 1
Резкого укрепления гривны не будет - НБУВчера, 09:00 - 2110 2
В Украине упростили перенос мобильных номеровВчера, 08:00 - 1516
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 109
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 789 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2304 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1691 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1122