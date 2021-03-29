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Умное кольцо vivo заменит электронные весы

Умное кольцо vivo заменит электронные весы

Компания vivo запатентовала новое носимое устройство в форме кольца. Особенностью миниатюрного гаджета станет необычная функция — в отличие от фитнес-трекеров, он сможет измерять вес своего владельца в реальном времени при помощи фирменного датчика.

Патент, зарегистрированный под номером CN112595402A, описывает методику определения веса, которая задействует как внутреннюю, так и внешнюю стенки кольца. Так, помимо датчика давления, размещённого со стороны пальца, гаджет оснащён датчиком движения, определяющим смещение внутри кольца.


Фото: 4pda

При первичной настройке пользователю потребуется указать через мобильное приложение свой пол, возраст, рост и палец, на который надето кольцо. Специально разработанный алгоритм, основываясь на зафиксированных показателях, позволяет отслеживать изменение веса пользователя в режиме реального времени.


Фото: 4pda

Пока неизвестно, когда и по какой цене запатентованное брендом смарт-кольцо поступит в производство.

По материалам 4PDA
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