Фонд соцстрахования прокомментировал выплаты больничных после 30 июня

В связи с многочисленными публикациями об изменениях в законодательстве с 30 июня 2021 года, согласно которым в Украине будут оплачиваться только больничные, выданные на время прохождения реабилитационного лечения, Фонд соцстрахования прокомментировал ситуацию.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Законом Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения», нормы которого вступают в силу 30.06.2021, среди прочего, были внесены изменения в статью 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Так, в новой редакции закона было предусмотрено предоставление пособия по временной нетрудоспособности на период реабилитационного лечения, в то время как обычные заболевания и травмы — исключены из оснований для предоставления пособия по больничным.

«С самого начала в наших комментариях на запросы средств массовой информации, застрахованных лиц, врачей и работодателей мы обращали внимание — внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев периодом реабилитационного лечения. Кроме того, были внесены изменения в части второй статьи 22 базового Закона, в котором также идет речь о предоставлении пособий по временной потере трудоспособности в случае болезней и травм», — говорится в сообщении.

Сейчас соответствующие законопроекты, которые устраняют указанную ошибку, уже зарегистрированы и проходят стадию согласования.

Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19 и т. д. — как до, так и после 30 июня.

Справка Finance.ua:

Когда ФЛП имеет право на больничные: ФЛП , которые уплачивают ЕСВ , имеют право на получение больничных и декретных выплат за счет средств Фонда социального страхования Украины. Но у ФЛП есть задолженность по уплате ЕСВ , пособие он не получит. Основанием для выплаты больничных и декретных выплат для ФЛП является копия листка нетрудоспособности, заверенная учреждением здравоохранения, которое его выдало.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr