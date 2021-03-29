Фонд соцстрахования прокомментировал выплаты больничных после 30 июня

В связи с многочисленными публикациями об изменениях в законодательстве с 30 июня 2021 года, согласно которым в Украине будут оплачиваться только больничные, выданные на время прохождения реабилитационного лечения, Фонд соцстрахования прокомментировал ситуацию.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Законом Украины «О реабилитации в сфере здравоохранения», нормы которого вступают в силу 30.06.2021, среди прочего, были внесены изменения в статью 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Так, в новой редакции закона было предусмотрено предоставление пособия по временной нетрудоспособности на период реабилитационного лечения, в то время как обычные заболевания и травмы — исключены из оснований для предоставления пособия по больничным.
«С самого начала в наших комментариях на запросы средств массовой информации, застрахованных лиц, врачей и работодателей мы обращали внимание — внесенные изменения имели целью расширение страховых случаев периодом реабилитационного лечения. Кроме того, были внесены изменения в части второй статьи 22 базового Закона, в котором также идет речь о предоставлении пособий по временной потере трудоспособности в случае болезней и травм», — говорится в сообщении.
Сейчас соответствующие законопроекты, которые устраняют указанную ошибку, уже зарегистрированы и проходят стадию согласования.
Фонд социального страхования Украины продолжит обеспечивать страховую защиту на случай болезни, травмы, самоизоляции от COVID-19
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