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«Тарифная» комиссия оштрафовала Харьковоблэнерго на 1,7 миллиона

«Тарифная» комиссия оштрафовала Харьковоблэнерго на 1,7 миллиона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО «Харьковоблэнерго» на 1,7 млн грн за излишние начисления потребленной электрической энергии.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 7 апреля.

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Штрафная санкция была применена из-за несоблюдения АО «Харьковоблэнерго» обязанности лицензиата обеспечивать и осуществлять коммерческий учет электрической энергии и обмен данными коммерческого учета в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Так, по обращению адвоката, который действовал в интересах потребителя, проверкой было установлено, что АО «Харьковоблэнерго» произвело излишние начисления потребленной электрической энергии по 19 лицевым счетам бытовых потребителей в объеме 11,5 млн кВт-час. за октябрь 2020 года, которые были переданы в ЧАО «Харьковэнергосбыт».

По материалам УКРИНФОРМ
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