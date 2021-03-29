0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Вакцинация окажет положительное влияние на восстановление экономики - МВФ

Вакцинация окажет положительное влияние на восстановление экономики - МВФ

В Международном Валютном Фонде считают, что увеличение расходов на вакцинацию населения будет способствовать скорейшему восстановлению экономики.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Глава НБУ оценил влияние весенних локдаунов в Украине на экономику

Как отмечается, расходы государств на вакцинацию постепенно окупятся, и это позволит обеспечить к 2025 году налоговые поступления в бюджеты на сумму более 1 триллиона долларов.

При таких условиях, считают в МВФ, мировой ВВП может вырасти на 9 триллионов долларов за тот же период, поскольку компании начнут работать и нанимать людей.

Согласно оценкам МВФ, с начала пандемии правительства стран мира потратили около 16 триллионов долларов на программы поддержки экономики. Из них 10 триллионов – дополнительные расходы и компенсации, еще 6 триллионов – правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.