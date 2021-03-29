Вакцинация окажет положительное влияние на восстановление экономики - МВФ

В Международном Валютном Фонде считают, что увеличение расходов на вакцинацию населения будет способствовать скорейшему восстановлению экономики.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, расходы государств на вакцинацию постепенно окупятся, и это позволит обеспечить к 2025 году налоговые поступления в бюджеты на сумму более 1 триллиона долларов.

При таких условиях, считают в МВФ, мировой ВВП может вырасти на 9 триллионов долларов за тот же период, поскольку компании начнут работать и нанимать людей.

Согласно оценкам МВФ, с начала пандемии правительства стран мира потратили около 16 триллионов долларов на программы поддержки экономики. Из них 10 триллионов – дополнительные расходы и компенсации, еще 6 триллионов – правительственные займы и вливания капитала для бизнеса.