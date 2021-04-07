Jeep презентовала обновленный внедорожник для Европы

Компания Jeep презентовала обновленную версию внедорожника Compass для рынка Европы.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Стоит отметить, что эта модель является очень важной с точки зрения бизнеса. В прошлом году на Compass пришлось более 40% всех продаж компании в Европе.
В процессе рестайлинга дизайнеры сделали вид новинки более агрессивным за счет рубленых граней в стиле крупных моделей бренда. Для новинки будут предложены несколько вариантов оформления передней части, а также широкие возможности для персонализации. Фары стали тоньше и полностью светодиодные. Полностью изменилась форма бамперов.
Фото: media.stellantis.com
Что касается салона, то отныне он имеет более современный и практичный вид. Над торпедой расположился «планшет» инфо-развлекательной системы Uconnect 5 диагональю 8,4 или 10,1 дюйма, а перед водителем располагается цифровой экран диагональю 10,25 дюйма. Мультимедиа работает в 5 раз быстрее предшественника, поддерживает беспроводной доступ к Apple CarPlay и Android Auto.
Обновленный Jeep Compass будет предложен в пяти комплектациях — Sport, Longitude, Limited, S и Trailhawk, с пятью вариантами силовых агрегатов — бензиновых, дизельных и гибридных PHEV, с тремя коробками передач — 6-ступенчатой МКП, роботизированной DDCT и 6-ступенчатой АКП, а также с передним или полным приводом.
Фото: media.stellantis.com
В линейку двигателей по-прежнему входит дизель 1.6 MultiJet II (130 л. с.), бензиновая «турбочетверка» 1.3 (130 или 150 л. с.) и гибридная силовая установка (190 или 240 л. с.). Гибридная версия на одной электротяге проезжает около 42 км. Цена базовой комплектации составит от 36 100 евро.
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