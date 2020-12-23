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Кабмин ослабил ограничения для красной зоны карантина

Кабмин ослабил ограничения для красной зоны карантина

В Украине разрешили в «красной» зоне работать химчисткам, а также торговать садовым материалом.

Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства.

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года № 1236.

Следовательно, чиновники разрешили на территории регионов, на которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, торговлю садовым материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан «в соответствии с многочисленными обращениями бизнес-ассоциаций и письмом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины».

Однако в «красной» зоне остается запрещено:

  • запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
  • запрет проведения массовых мероприятий;
  • заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;
  • парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
  • учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,
  • правительство разрешило местным властям в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.

Напомним, в «красной» зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной «желтой». Другие области в «оранжевой» зоне. Однако в украинских больницах заняты 56,9% коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.

По материалам Espreso.tv
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