Кабмин ослабил ограничения для красной зоны карантина

В Украине разрешили в «красной» зоне работать химчисткам, а также торговать садовым материалом.

Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства.

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года № 1236.

Следовательно, чиновники разрешили на территории регионов, на которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, торговлю садовым материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан «в соответствии с многочисленными обращениями бизнес-ассоциаций и письмом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины».

Однако в «красной» зоне остается запрещено:

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

запрет проведения массовых мероприятий;

заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение,

правительство разрешило местным властям в красной зоне самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.

Напомним, в «красной» зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной «желтой». Другие области в «оранжевой» зоне. Однако в украинских больницах заняты 56,9% коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.