Кабмин ослабил ограничения для красной зоны карантина

В Украине разрешили в «красной» зоне работать химчисткам, а также торговать садовым материалом.
Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства.
Кабинет Министров внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года № 1236.
Следовательно, чиновники разрешили на территории регионов, на которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, торговлю садовым материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.
В пояснительной записке отмечается, что проект разработан «в соответствии с многочисленными обращениями бизнес-ассоциаций и письмом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины».
Однако в «красной» зоне остается запрещено:
Напомним, в «красной» зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной «желтой». Другие области в «оранжевой» зоне. Однако в украинских больницах заняты 56,9% коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.
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