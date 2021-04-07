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Tesla Powerwall запустит новую виртуальную электростанцию ​​в Нью-Йорке

Tesla Powerwall запустит новую виртуальную электростанцию &#8203;&#8203;в Нью-Йорке

Небольшой проект новой виртуальной электростанции Swell Energy был одобрен в Квинсе, Нью-Йорк, и он будет работать от Tesla Powerwall.

Swell Energy является давним партнером Tesla по установке Powerwall, и у них уже есть несколько проектов виртуальных электростанций (VPP) с имеющимися Tesla Powerwalls.

Swell обращается к электроэнергетическим компаниям со своими проектами по хранению энергии с использованием Powerwall, чтобы те субсидировали установку домашних аккумуляторных блоков в обмен на возможность доступа к некоторой части энергии, в случае необходимости.

Это беспроигрышная ситуация, когда клиенты получают более дешевое домашнее хранилище энергии, а электроэнергетическая компания получает дешевое хранилище энергии для управления своей сетью.

Эти проекты часто называют «виртуальными электростанциями», поскольку объединение всех этих аккумуляторных блоков вместе может действовать, как электростанция.

Теперь Swell анонсирует новую виртуальную электростанцию ​​на базе Tesla Powerwall в Квинсе в партнерстве с Con Edison.

Проект рассчитан только на 300 домов, и он обеспечит Con Edison мощностью 500 кВт электроэнергии, но этого может быть достаточно, чтобы не тратить большие деньги на модернизацию местной сети.

Проект относительно невелик по сравнению с другими крупными проектами виртуальных электростанций с использованием Tesla Powerwall, такими, как собственный VPP Tesla в Австралии или недавно представленный проект Swell мощностью 80 МВт/100 МВт-ч на Гавайях.

Но в случае успеха это может открыть дверь для большего количества проектов виртуальных электростанций в Нью-Йорке, поскольку штат поставил перед собой цель к 2030 году развернуть 3000 мегаватт (МВт) установленной мощности хранения энергии.

По материалам internetua.com
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