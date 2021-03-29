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Портфель депозитов физических лиц ПУМБ в гривне достиг 11 млрд

Портфель депозитов физических лиц ПУМБ в гривне достиг 11 млрд

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) продолжает наращивать портфель пассивов. С начала 2021 года портфель гривневых депозитов физических лиц ПУМБ увеличился на 14% или +1 398 млн грн, достигнув по состоянию на 02.04.2021 года отметки 11,234 млрд грн.

По официальным данным НБУ, ПУМБ вошел в ТОП-5 банков среди 75 действующих в Украине по приросту розничного депозитного портфеля в национальной валюте в 2020 году. Так, в частности, ПУМБ занял:

  • 5 место по приросту общего (средства по требованию и срочные депозиты) портфеля в гривне.
  • 5 место по объему прироста срочных депозитов физических лиц в гривне.

Прирост гривневого депозитного портфеля физических лиц ПУМБ за январь-февраль 2021 составил более 7%, в то время как в целом по банковской системе Украины по данным НБУ депозитный портфель физических лиц увеличился на 3,8%.

В структуре общего объема депозитного портфеля розничных клиентов ПУМБ доля гривневых вкладов на сегодня составляет более 58%. При этом, для сравнения, еще в начале 2019 года этот показатель не превышал 44%. В структуре депозитного гривневого портфеля преобладает срочный депозит «Доходный» – на него приходится более 70%. Максимальная доходность по этому вкладу составляет до 9% годовых в гривне.

Прирост депозитного портфеля в гривне обусловлен рядом факторов. Существующие и новые клиенты банка открывают депозиты в гривне с целью зафиксировать более высокую доходность в условиях устойчивой тенденции снижения процентной ставки по депозитам, которая уже второй год подряд присуща банковской системе Украины. Кроме того, доходность гривневых вкладов значительно выше, чем валютных. Ставки по гривневым депозитам в ПУМБ составляют: до 9% годовых для «Доходного», до 8% годовых для «Накопительного» и до 5% годовых для «Свободного» депозита. В то время как доходность валютных вкладов не превышает 0,1% годовых. Также в условиях карантина и ограничений население меньшими, чем в прошлые годы темпами тратит сформированные сбережения и пополняет депозитные счета в ПУМБ из новых поступлений доходов, которые существенно не уменьшаются в условиях низкой инфляции и относительной стабильности валютного курса.

«Украинцы еще больше отдают предпочтение гривневым депозитным продуктам для хранения своих сбережений благодаря стабильному курсу гривны и привлекательным депозитным ставкам. А ПУМБ, как банк для депозитов, они выбирают благодаря хорошей репутации и высокой надежности, которую мы гарантируем для каждого вклада. Сегодня ПУМБ в ТОП-4 самых прибыльных банков Украины. По результатам 2020 года чистая прибыль ПУМБ составил 2.6 млрд. грн. Высокие финансовые результаты, 30-летний опыт работы в Украине, конкурентная доходность депозитов – лучшая гарантия для клиентов, что наш банк сохранит и приумножит их сбережения», – прокомментировал Дмитрий Дудник, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.

По данным НБУ, по состоянию на 1 февраля 2021 года ПУМБ занимает 1 место по общему объему депозитного портфеля физических лиц в гривне среди банков с частным капиталом и 7 место среди всех банков Украины. Общий портфель средств розничных клиентов ПУМБ, который включает остатки на срочных депозитах и​вкладах по требованию в гривне и иностранной валюте, а также остатки на текущих карточных счетах, по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 27,515 млрд. грн в гривневом эквиваленте.

По материалам ПУМБ
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