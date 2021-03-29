Обновленный Mercedes-Benz CLS 2021 представлен официально (фото)

Mercedes-Benz CLS 450 4Matic 2021 модельного года получил обновление, которое придает купеобразному седану свежий вид и усовершенствованные технологии. Обновленная модель будет доступна в шести версиях, включая AMG.
Передняя часть CLS 2021 года, с новой решеткой радиатора и бамперами, еще сильнее выражает динамизм четырехдверного купе. В то же время салон был модернизирован дополнительными комбинациями кожи и отделки, а также новым поколением руля.
В линейке моторов появился дизель последнего поколения со встроенным стартером-генератором. Топовое исполнение модели представлено версией Mercedes-AMG CLS 53 4Matic + лимитированной серии.
Благодаря всестороннему обновлению прошлого лета с апгрейдом систем помощи в вождении, мультимедийной системы MBUX и Energizing Comfort, CLS уже был современным в технологическом плане.
Фото: Daimler
Голубой оттенок кузова Starling Blue Metallic автомобиля на официальных фотографиях добавлен в палитру фирменных цветов. Для 19-дюймовых колес также доступны новые конструкции с пятью сдвоенными спицами и многоспицевые. 20-дюймовые диски теперь окрашиваются в цвета Tremolite Grey или High-Gloss Black.
В салоне обновленного CLS появилось рулевое колесо с емкостными датчиками для управления характеристиками автомобиля, а также покрытие кожей Nappa. Покупатели имеют расширенный выбор отделки из коричневого ореха с открытыми порами и глянцевого серого дерева. Выбор кожаных обивок пополнили двухцветные комбинации Neva Grey / Magma Grey и Sienna Brown / Black.
Фото: Daimler
Дизельные моторы обновленного CLS представлены агрегатами объемом 1950, 1993 и 2925 кубических сантиметров, для версий CLS 220 d, CLS 300 d 4MATIC и CLS 400 d 4MATIC. Наименьший имеет отдачу в 194 лошадиные силы, более мощный генерирует 265 сил, а топовый – 330.
Бензиновые версии представлены моделями CLS 350, CLS 450 4MATIC и CLS 53 4MATIC+. Последние два оснащаются 3-литровым мотором, тогда как младшему предназначен 2-литровый.
Двигатели оснащены интегрированной мягкой гибридной системой со стартер-генератором, который обеспечивает дополнительный крутящий момент и мощность на старте. Силовая установка проходит через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.
Первые машины прибудут к дилерам в Европе в июле этого года. Цены пока не объявлены.
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