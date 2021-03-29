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Международный инвестиционный холдинг предложил более $ 20 млрд за активы Toshiba

Международный инвестиционный холдинг предложил более $ 20 млрд за активы Toshiba

Долгое время преследуемая финансовыми неудачами и скандалами японская корпорация Toshiba на этой неделе получила предложение о выкупе её активов за сумму более $20 млрд от международной инвестиционной компании CVC Capital Partners.

Первым о поступившем Toshiba предложении сообщил японский сайт Nikkei Asian Review.

До публикации первых новостей об интересе CVC к активам Toshiba капитализация последней едва превышала $15 млрд, но по мере распространения информации курс акций корпорации на японской фондовой площадке вырос на 18 %, после чего торги пришлось остановить. Американские депозитарные расписки тоже выросли в цене на 20 %. Всего с начала года акции Toshiba подорожали на 33 %.

Для CVC сделка на сумму более $20 млрд будет крупнейшей в истории. Компания намеревается привлечь к финансированию выкупа активов Toshiba и других инвесторов. Сделка должна получить одобрение японских властей, поскольку местное законодательство позволяет им контролировать иностранные инвестиции в ответственные отрасли, включая ядерную энергетику.

В 2017 году Toshiba столкнулась с угрозой исключения из котировального списка Токийской фондовой биржи после серии скандалов с проблемами в бухгалтерской отчётности. Чтобы покрыть убытки, Toshiba была вынуждена продать бизнес по производству твердотельной памяти, который в итоге стал компанией Kioxia. Последняя теперь рассчитывает выручить в ходе публичного размещения акций $36 млрд, но пока не определилась со сроками его проведения.

Компания CVC располагает представительствами в 23 странах и управляет активами на общую сумму $ 117,8 млрд. После выкупа акций Toshiba японская корпорация уйдёт с фондового рынка, если сделка будет одобрена советом директоров и властями страны.

По материалам 3dnews.ru
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