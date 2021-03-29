Январский дебют смартфонов поднял прибыль Samsung на 44 %

Южнокорейская компания Samsung Electronics опубликовала предварительные финансовые итоги первого квартала, сообщив об увеличении операционной прибыли на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка выросла на 17 %, этому способствовали хорошие продажи смартфонов и телевизионной техники, как считают сторонние эксперты.
В долларовом выражении операционная прибыль Samsung Electronics в первом квартале выросла до $8,3 млрд, выручка составила $58,2 млрд. Компания пока не даёт статистику по секторам, планируя предоставить более подробный финансовый отчёт до конца текущего месяца.
По прогнозам Counterpoint Research, в мобильном подразделении Samsung квартальная прибыль увеличилась более чем на треть благодаря хорошему старту флагманской линейки смартфонов Galaxy S21. За первые шесть недель присутствия на рынке они обошли по популярности предшественников в два раза, как считают эксперты. Высокому спросу на новые модели способствовала сниженная на $200 цена по сравнению с линейкой Galaxy S20.
Как прогнозируют аналитики Eugene Investment & Securities, в первом квартале Samsung удалось увеличить объёмы продаж смартфонов на 25 % до 76 млн штук, если сравнивать с четвёртым кварталом прошлого года.
В сегменте телевизионной и бытовой техники, по мнению представителей Counterpoint Research, прибыль Samsung Electronics выросла более чем в два раза, поскольку спрос на телевизоры остаётся высоким из-за сохранения ограничений эпидемиологического характера.
Прибыль подразделения Samsung, занимающегося выпуском полупроводниковых компонентов, по прогнозам аналитиков, снизилась на 20 % до $3,2 млрд из-за простоя американских предприятий в Техасе. Зато во втором полугодии ожидается подъём выручки в связи с появлением на рынке новых типов памяти поколения DDR5. В минувшем квартале цены на память тоже росли, но это не помогло компенсировать убытки от февральских природных катаклизмов. Уже во втором квартале выручка Samsung от реализации полупроводниковых компонентов должна вернуться к росту.
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