Polestar выпустит к 2030 году автомобиль с нулевым углеродным следом

Polestar, дочерняя компания Volvo по производству электромобилей, в своём первом годовом обзоре и отчёте об устойчивом развитии сообщила о планах создать к 2030 году в рамках проекта Polestar 0 первый действительно климатически нейтральный автомобиль.

Этот проект направлен на сокращение выбросов углерода за счёт изменения способа производства автомобилей, а не использования традиционных процессов или той же посадки деревьев для компенсации выбросов CO2. Polestar заявила, что её новый подход будет охватывать весь процесс разработки и цепочки создания стоимости, от поставщиков до розничных продавцов.

«Мы выпускаем электромобили, поэтому нам не нужно беспокоиться о двигателях внутреннего сгорания, производящих токсичные выбросы, но это не означает, что наша работа выполнена, — указала в заявлении для прессы глава Polestar по устойчивому развитию Фредрика Кларен (Fredrika Klarén). — Теперь мы будем работать над устранением всех выбросов, связанных с производством наших автомобилей». Кларен отметила, что у производителей автомобилей сейчас есть возможность воспользоваться моментом, добиться большего и осмелиться «воплотить в жизнь мечту о климатически нейтральных прекрасных автомобилях».

Polestar подчеркнула, что меры по борьбе с изменением климата уже внедряются в её бизнес. В качестве примера компания привела тот факт, что «климатические цели были реализованы как формальная корпоративная метрика эффективности бизнеса Polestar».

Также описание будущих моделей электромобилей теперь будет включать декларацию об экологическом продукте, которая чаще встречается в сфере производства продуктов питания. Начиная с модели Polestar 2, компания будет раскрывать углеродный след и отслеживать поставляемые материалы. На веб-сайте компании и в шоурумах Polestar Spaces появится маркировка, отражающая углеродный след, что станет «уникальным прецедентом прозрачности для отрасли».