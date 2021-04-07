Банки стали чаще блокировать деньги: какие операции могут вызвать подозрение

На сегодняшний день каждый украинец (в данном случае — физлицо) может столкнуться с блокировкой счета: поисковые алгоритмы определяют источники денежных средств, вычисляя среди них подозрительные. Возможен даже такой случай, когда человек приносит в банк крупную сумму наличных, переводит ее на свой счет, после чего счет блокируют до выяснения источника средств.

В таком случае банк потребует у клиента объяснить, откуда он взял деньги. Финучреждение к тому же попросит документально подтвердить происхождение суммы. Также считаются одними из самых подозрительных переводы физлицу из-за границы.

Подозрение у системы банка могут вызвать также:

переводы гражданам средств от юрлиц;

нестандартные операции для конкретного клиента-физлица;

однообразные в течение нескольких дней операции, по которым деньги обналичиваются менее, чем через 24 часа.

При этом дополнительных сложностей привносит тот факт, что банки сначала принимают деньги на счет, а только потом, при попытке их перевести на другой счет, — блокируют средства.

Как рассказал советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий, не нужно забывать и о камерах в банкоматах, которые фиксируют каждого клиента. И если один и тот же человек постоянно снимает деньги от разных компаний (если даже это разные карты, принадлежащие разным людям), блокировка обеспечена.

«Случаи блокировки переводов средств между физлицами действительно участились. Хотя я не сказал бы, что они носят системный характер. Большинство банков продолжают активно работать над созданием автоматических систем фильтрации подозрительных операций», — говорит Невмержицкий.

По его словам, процесс постепенно автоматизируется, что приводит к ряду неизбежных последствий: случайных или ошибочных блокировок становится все меньше. Довольно трудно угодить под блокировку, если финансовое поведение является «типичным».

Его слова подтверждают и другие участники банковского рынка. Поскольку финансовый мониторинг НБУ усилился, финучреждения не хотят себе лишних проблем с регулятором, предпочитая еще раз перестраховаться.

«Условно говоря, крайне маловероятно попасть под блокировку, если, получая зарплату, клиент раз в месяц переводит на счет бабушки или кого-то из родителей определенную сумму. Но если начать делать такие транзакции ежедневно, блокировка до выяснения почти гарантирована», — отметил Невмержицкий.

С другой стороны, автоматизация постепенно снижает влияние человеческого фактора. Это означает, что конкретный кассир в отделении не может гарантировать, что внесенные средства попадут по назначению без дополнительных вопросов к клиенту.

«Если системе операция покажется подозрительной, средства останутся на специальном транзитном счете. При этом менеджеры банка будут запрашивать у инициатора транзакции документы для подтверждения легальности происхождения средств», — добавил Невмержицкий.

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