По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (48,778 млн грн и 49,156 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (59 и 53), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,79−27,80 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 112 активных заявок по доллару на сумму 97,934 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

32,0000 — 200

27,8100 — 80 000

27,8000 — 50 000

27,8000 — 120 000

27,8000 — 20 000

27,8000 — 50 000

27,8000 — 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7500 — 5 000

27,7700 — 5 000

27,7800 — 55 556

27,7900 — 5 000

27,8000 — 20 000

27,8000 — 1 000

27,8000 — 77 700

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,8392 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7899 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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