Выручка Coinbase выросла в девять раз за квартал и составила почти $2 млрд

Выручка криптовалютной биржи Coinbase за I квартал выросла в девять раз и составила около $1,8 млрд.
Как сообщает CNBC, это было вызвано историческим ралли цен на Bitcoin.
Выручка за отчетный период выросла примерно до $1,8 млрд с $190,6 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Coinbase для прессы. В компании добавили, что результаты являются предварительными и неаудированными. Чистая прибыль выросла до $730-$800 млн с $31,9 млн год назад. Coinbase заявила, что в настоящее время имеет 56 млн проверенных пользователей.
Напомним, на прошлой неделе Coinbase заявила, что SEC одобрила прямой листинг, который назначен на 14 апреля. Компания заявила о намерениях зарегистрировать около 115 млн обыкновенных акций класса A, которые будут торговаться под тикером COIN. При прямом листинге компания-эмитент отказывается от продажи новых акций и вместо этого позволяет существующим заинтересованным сторонам продавать свои акции новым инвесторам.
В прошлом месяце оценка Coinbase выросла до $68 млрд перед долгожданного прямым листингом. Компания сообщила, что в І квартале 2021 года, который закончился 15 марта, частные акции торговались по $343,58 за единицу, что увеличило стоимость компании в 13 раз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина заключила договор с Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины12 ч. назад - 1088 16
Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект8 ч. назад - 2560 10
Антимонопольный комитет исследует цены на такси в Киеве во время локдауна13 ч. назад - 431 3
Какие вакцины и когда получит Украина: график поставок8 ч. назад - 772 3
ЖК «Аркады» достроит «Столица Групп»: подписан Меморандум11 ч. назад - 522 3
МВФ дал прогноз курса доллара к гривне до 2026 года13 ч. назад - 6390
АМКУ оштрафовал Альфа-Банк и ПриватБанк9 ч. назад - 3125 1
Обязательный техосмотр: что ждет автовладельцев — законопроект8 ч. назад - 2560 10
НКРЭКУ окончательно приняла годовую фиксированную стоимость газа для населения10 ч. назад - 2382 2
«Ударит» ли новый локдаун по гривне - мнение эксперта6 ч. назад - 1679
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха11 ч. назад - 49
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 702 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2150 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1630 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1082