Выручка Coinbase выросла в девять раз за квартал и составила почти $2 млрд

Выручка криптовалютной биржи Coinbase за I квартал выросла в девять раз и составила около $1,8 млрд.

Как сообщает CNBC, это было вызвано историческим ралли цен на Bitcoin.

Выручка за отчетный период выросла примерно до $1,8 млрд с $190,6 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Coinbase для прессы. В компании добавили, что результаты являются предварительными и неаудированными. Чистая прибыль выросла до $730-$800 млн с $31,9 млн год назад. Coinbase заявила, что в настоящее время имеет 56 млн проверенных пользователей.

Напомним, на прошлой неделе Coinbase заявила, что SEC одобрила прямой листинг, который назначен на 14 апреля. Компания заявила о намерениях зарегистрировать около 115 млн обыкновенных акций класса A, которые будут торговаться под тикером COIN. При прямом листинге компания-эмитент отказывается от продажи новых акций и вместо этого позволяет существующим заинтересованным сторонам продавать свои акции новым инвесторам.

В прошлом месяце оценка Coinbase выросла до $68 млрд перед долгожданного прямым листингом. Компания сообщила, что в І квартале 2021 года, который закончился 15 марта, частные акции торговались по $343,58 за единицу, что увеличило стоимость компании в 13 раз.