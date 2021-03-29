0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

В I квартале 2021 года транзит природного газа составил 10,4 млрд куб. м

В I квартале 2021 года транзит природного газа составил 10,4 млрд куб. м

В I квартале 2021 года транзит природного газа из России в страны Европы составил 10 441 млн куб. м. Это на 5% больше, чем предусмотрено текущим транзитным контрактом. Среднесуточный объем транзита составил 116 млн куб. м.

Об этом сообщает Общество с ограниченной ответственностью
«Оператор ГТС Украины».

В частности, в марте транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 27% процентов по сравнению с февралем и составил 3 691 млн куб. м. Динамика обусловлена снижением объемов газа в европейских подземных газохранилищах и, соответственно, повышенным спросом на голубое топливо в странах ЕС.

В связи с рыночной конъюнктурой в I квартале 2021 года под транзит российского газа были забронированы дополнительные мощности в объеме 2 115 млн куб. м. Таким образом, общий объем забронированных транзитных мощностей (контрактные + дополнительные) составил 11 978 млн куб. м, которые были использованы на 87%.

«Страны Е С использовали запасы газа в собственных подземных хранилищах за зимний период, поэтому потоки голубого топлива в эти страны выросли. Такой динамике также способствовала высокая ценовая конъюнктура на европейских рынках, — прокомментировал результаты Евгений Тодоров, коммерческий директор ОГТСУ. — Украинская ГТС — самая мощная в Европе, имеет разветвленную инфраструктуру и высокую гибкость, поэтому может быстро реагировать на колебания спроса и обеспечить надежную поставку газа в ЕС, как, собственно, произошло в конце I квартала. Тем не менее, снижение объемов транзита в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составило 6%. Это частично обусловлено условиями транзитного соглашения, а также переориентацией потоков обходными газопроводами Газпрома».

В отчетном периоде ОГТСУ протранспортировала в Словакию — 5 991 млн куб. м, в Венгрию — 2 093 млн куб. м, в Польшу — 863 млн куб. м газа, в Румынию — 394 млн куб. м, в Молдову — 1 101 млн куб. м.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.