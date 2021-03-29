В I квартале 2021 года транзит природного газа составил 10,4 млрд куб. м

В I квартале 2021 года транзит природного газа из России в страны Европы составил 10 441 млн куб. м. Это на 5% больше, чем предусмотрено текущим транзитным контрактом. Среднесуточный объем транзита составил 116 млн куб. м.
Об этом сообщает Общество с ограниченной ответственностью
«Оператор ГТС Украины».
В частности, в марте транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 27% процентов по сравнению с февралем и составил 3 691 млн куб. м. Динамика обусловлена снижением объемов газа в европейских подземных газохранилищах и, соответственно, повышенным спросом на голубое топливо в странах ЕС.
В связи с рыночной конъюнктурой в I квартале 2021 года под транзит российского газа были забронированы дополнительные мощности в объеме 2 115 млн куб. м. Таким образом, общий объем забронированных транзитных мощностей (контрактные + дополнительные) составил 11 978 млн куб. м, которые были использованы на 87%.
«
В отчетном периоде ОГТСУ протранспортировала в Словакию — 5 991 млн куб. м, в Венгрию — 2 093 млн куб. м, в Польшу — 863 млн куб. м газа, в Румынию — 394 млн куб. м, в Молдову — 1 101 млн куб. м.
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