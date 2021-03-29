Сколько будет стоить нефть: МВФ улучшил прогноз на ближайшие два года

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз мировых цен на нефть на ближайшие два года. В 2021 году фонд ожидает среднюю цену марок Brent, Dubai Fateh и WTI на уровне 58,52 долларов за баррель, в 2022 году – 54,83 долларов за баррель.
Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года.
По оценкам МВФ, к 2020 году цена нефти упала на 32,7% до 41,29 долларов за баррель.
Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что стоимость нефти марки Brent в 2021 году на уровне 51,1 доллара за баррель. В 2022 году цена упадет до 50,2 доллара за баррель.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 58 долларов за баррель. В декабре прошлого года агентство ожидало 45 долларов за баррель.
Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 6,0%. По сравнению с январем прогноз улучшен на 0,5 п. п. (с 5,5%).
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