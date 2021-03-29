Новый рейтинг Forbes: на каком месте украинские миллиардеры

Одно из самых авторитетных экономических изданий Forbes опубликовало обновленный список самых состоятельных людей мира 2021, среди которых – семеро украинских миллиардеров.

Соответствующий рейтинг появился на сайте журнала.

Число миллиардеров в 35-м ежегодном списке самых богатых людей планеты по версии Forbes выросло до беспрецедентных 2755, что на 660 больше, чем год назад. Их состояние за год выросло на 5 триллионов долларов США и в целом составило $13,1 трлн.

В рейтинг попали 493 новых миллиардера, в частности, 210 – из Китая и Гонконга, а 98 – из США.

Самым богатым человеком в мире четвертый год подряд является 57-летний основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 177 миллиардов долларов. Это на $64 млрд больше, чем год назад.

С 31 на второе место рейтинга в этом году поднялся американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивается в 151 млрд долларов, что на $126,4 млрд больше, чем год назад. Такой взлет связан с ростом акций его компании Tesla на 705%.

В тройку лидеров также вошел самый богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton MoëT Hennessy (LVMH) Бернар Арно со $150 миллиардами, который в течение года удвоил свое состояние.

В первую десятку рейтинга вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд), американский инвестор Уоррен Баффет ($96 миллиардов), основатель Oracle Ларри Эллисон ($93 миллиарда), сооснователь Google Сергей Брин ($86 миллиардов) и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани ($84,5 млрд).

Также в списке самых состоятельных людей планеты оказались семеро украинцев. Среди них:

Ринат Ахметов, занявший 327 место, поднявшись с 875-го. Его состояние оценивается в $7,6 млрд;

Виктор Пинчук, поднявшийся с 1613 места на 1249-е с $2,5 млрд состояния;

Константин Жеваго – 1362 место (в прошлом году – 1990) – $2,3 млрд;

Игорь Коломойский – 1750 место (в прошлом году – 1990) – $1,8 млрд;

Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд) опустился со 1730 места на 1833;

Петр Порошенко – на 1931 месте с $1,7 млрд, последний раз его включали в рейтинг в 2014 году, тогда он занимал 1284 место;

Вадим Новинский – на 2141 месте с $1,4 млрд, в 2019 году занимал 2057 место.

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