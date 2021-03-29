Skoda обнародовала первый видеотизер обновленного кроссовера Kodiaq

Мировая премьера рестайлингового кроссовера Skoda Kodiaq состоится 13 апреля в онлайн-формате, а пока компания опубликовала видеотизер будущей новинки, в котором раскрываются первые подробности внешности.
Автомобиль получит еще более эффектную переднюю часть с более вертикальной и теперь шестиугольной решеткой радиатора. Фары стали тоньше, чем раньше, и в сочетании с отдельным светодиодным модулем, расположенным под ними, создают новый световой силуэт. Задние фонари имеют кристаллическую структуру и представляют собой более тонкую версию типичной C-образной формы.
Запуск Kodiaq в 2016 году ознаменовал новую страницу в истории Skoda: с тех пор было выпущено более 600 000 автомобилей этой модели, и теперь она доступна на 60 рынках по всему миру.
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