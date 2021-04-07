Тим Кук назвал главную особенность электромобиля Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук дал интервью американской журналистке Кари Свишер в подкасте Sway. Он рассказал о развитии компании в направлении электромобилей и дал несколько намеков относительно особенностей ее будущего авто.
По его словам, автомобиль Apple будет беспилотным. Это даст людям новый пользовательский опыт и позволит автомобилям выйти на новый уровень в плане функциональности.
«На мой взгляд, автономность – это важнейшая для людей технология. С некоторыми оговорками автомобиль можно считать роботом. Самоуправляемый автомобиль – это робот. С автономностью можно делать много интересного. Посмотрим, что с этим сможет сделать Apple».
Кук не раскрыл основные особенности автомобиля Apple. В частности, он не сказал, выпустит ли компания собственный автомобиль, или это будет технология в автомобиле.
«Нам нравится интегрировать новые аппаратные и программные средства, а также сервисы и находить нужные точки соприкосновения. Именно в этот момент происходит магия. Это то, чем мы любим заниматься. И мы рады, что владеем технологией, с помощью которой все это можно реализовать», – сказал Кук.
В этом году CNBC сообщила, что Apple близка к завершению сделки с Hyundai-Kia о создании беспилотного автомобиля под брендом Apple на сборочном заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия, США. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что компания хочет работать с автопроизводителем, который позволит Apple контролировать разработку программного и аппаратного обеспечения, которое войдет в автомобиль. Из-за этого компании не удалось договориться с двумя другими компаниями.
В начале этого года глава Tesla Маск сказал, что готов был продать свою компанию Apple, но Тим Кук отказался от обсуждения этого плана. «Я никогда не общался с Илоном. Однако я чувствую большое восхищение и уважение к компании, которую он построил. Tesla выполнила невероятную работу – не только стала лидером в сегменте электромобилей, но и сохраняет это лидерство в течение длительного времени. Очень рад за них», – сказал Кук в интервью.
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