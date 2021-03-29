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Марченко рассказал, что будет с курсом доллара и когда ждать кредит от МВФ

Марченко рассказал, что будет с курсом доллара и когда ждать кредит от МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и Международный валютный фонд достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить «домашнюю работу». Курс гривны, по его словам, до конца 2021-го будет «плюс-минус стабильным».

Об этом сообщает «Сегодня».

Кроме того, на таможне проходит массовое тестирование на добросовестность. В планах — привлечение к этому процессу НАБУ для проверки таможенников на полиграфе.

Планируют ввести новые IT-системы для противодействия коррупции. Кроме того, могут ввести автоматизированный зеленый коридор для перемещения товаров.

Отмечается, что соцвыплаты и пенсии будут выплачены даже без транша МВФ. Этому способствует перевыполнение госбюджета на 10 млрд грн. «Все вопросы социальных выплат, пенсий, были обеспечены. До конца года нет никаких оснований (для невыплат) и не будет», — сказал министр.

Марченко добавил, что ипотека под 7% расширяется слишком медленно. «Есть определенные нюансы вхождения в систему. Но не все банки дают под первичный рынок и не все жилье подходит, некоторые также увеличивают первый взнос. Сказать, что темп программы нас устраивает, я не могу», — подчеркнул глава Минфина.

При этом дефицит Пенсионного фонда будут покрывать за счет перевыполнения плана доходов от ЕСВ (Единый социальный взнос). Накопительная пенсионная система разрабатывается — законопроекты уже в Раде, но все еще продолжается поиск бюджетных компенсаторов.

Справка Finance.ua:

  • По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина максимально приблизилась к соглашению с Международным валютным фондом.
  • В МВФ пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, по которым пойдет выделения транша. Дискуссии с властями Украины продолжаются.

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По материалам Сегодня
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