Марченко рассказал, что будет с курсом доллара и когда ждать кредит от МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и Международный валютный фонд достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить «домашнюю работу». Курс гривны, по его словам, до конца 2021-го будет «плюс-минус стабильным».
Об этом сообщает «Сегодня».
Кроме того, на таможне проходит массовое тестирование на добросовестность. В планах — привлечение к этому процессу НАБУ для проверки таможенников на полиграфе.
Планируют ввести новые IT-системы для противодействия коррупции. Кроме того, могут ввести автоматизированный зеленый коридор для перемещения товаров.
Отмечается, что соцвыплаты и пенсии будут выплачены даже без транша МВФ. Этому способствует перевыполнение госбюджета на 10 млрд грн. «Все вопросы социальных выплат, пенсий, были обеспечены. До конца года нет никаких оснований (для невыплат) и не будет», — сказал министр.
Марченко добавил, что ипотека под 7% расширяется слишком медленно. «Есть определенные нюансы вхождения в систему. Но не все банки дают под первичный рынок и не все жилье подходит, некоторые также увеличивают первый взнос. Сказать, что темп программы нас устраивает, я не могу», — подчеркнул глава Минфина.
При этом дефицит Пенсионного фонда будут покрывать за счет перевыполнения плана доходов от ЕСВ (Единый социальный взнос). Накопительная пенсионная система разрабатывается — законопроекты уже в Раде, но все еще продолжается поиск бюджетных компенсаторов.
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