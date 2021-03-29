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Более 420 млн грн, выделенных на противоэпизоотические мероприятия, использованы неэкономно - Счетная палата

Более 420 млн грн, выделенных на противоэпизоотические мероприятия, использованы неэкономно - Счетная палата

Более четверти бюджетных средств − 421 млн грн, выделенных в течение 2018−2020 годов на противоэпизоотические мероприятия, использовали неэкономно.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что эпизоотическая ситуация в Украине является сложной. Из-за недостаточной эффективности противоэпизоотических мероприятий в Украине и далее регистрируются вспышки гриппа птицы, африканской чумы свиней, бешенства.

«В целом в течение 2018−2020 годов на проведение противоэпизоотических мероприятий из государственного бюджета выделено более 1,9 млрд грн, из которых использовано 1,8 млрд гривен. При этом потребность в бюджетных средствах для проведения таких мероприятий в полном объеме была обеспечена только в 2018 году. В 2019−2020 годах такая потребность была обеспечена на 55,6% и 39,6% соответственно», — говорится в сообщении.

«Нарушения, установленные аудитом, свидетельствуют об отсутствии надлежащего внутреннего контроля за использованием Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей бюджетных средств, направленных на проведение противоэпизоотических мероприятий со стороны Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2018—2019 годах и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020 году», — отмечается в сообщении.

Выявлены также отдельные недостатки законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы проведения противоэпизоотических мероприятий. Недостаточной была и деятельность Государственной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины.

По результатам аудита, Счетная палата предоставила ряд рекомендаций Кабинету Министров Украины и объектам контроля.

По материалам УНН
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