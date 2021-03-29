Новая версия Android Auto стала более функциональной

Компания Google в очередной раз «прокачала» фирменную программную оболочку. Главным нововведением стал расширенный набор приложений, доступных пользователям популярной платформы. В частности, водители получили доступ к софту для навигации, парковки или поиска заправок.
Принцип работы мобильной версии Android Auto подразумевает проекцию интерфейса смартфона на приборную панель автомобиля для совместного использования приложений и доступа к мультимедиа. До недавнего времени такой режим работы смартфона имел ряд ограничений по части функциональности.
Фото: 4pda
Ещё в январе Google приступила к тестированию новых категорий приложений, которые связаны с навигацией, парковкой и поиском зарядных или заправочных станций. После выхода в марте специальной библиотеки Android for Cars большинство заинтересованных разработчиков добавили её поддержку в своих программах.
Теперь пользователям доступные такие популярные приложения, как Chargepoint, PlugShare, PHEV, T map, A Better Router Planner и ряд других. По заверению софтмейкера, соответствующее обновление уже доступно для всех поддерживаемых моделей автомобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2359 10
Киев продолжает отопительный сезонВчера, 10:05 - 1648 10
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцПозавчера, 16:05 - 2082 9
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премииВчера, 14:45 - 695 7
Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины — ЗеленскийВчера, 12:16 - 491 5
Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУВчера, 08:33 - 3344
Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривенВчера, 15:00 - 3089 2
В Украине назвали «Автомобиль года 2021»Вчера, 09:40 - 2901
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2359 10
Межбанк: рынок может сыграть «злую» шуткуВчера, 10:59 - 1708 1
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 612 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2012 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1575 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1060
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2669 3