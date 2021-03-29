Новая версия Android Auto стала более функциональной

Компания Google в очередной раз «прокачала» фирменную программную оболочку. Главным нововведением стал расширенный набор приложений, доступных пользователям популярной платформы. В частности, водители получили доступ к софту для навигации, парковки или поиска заправок.

Принцип работы мобильной версии Android Auto подразумевает проекцию интерфейса смартфона на приборную панель автомобиля для совместного использования приложений и доступа к мультимедиа. До недавнего времени такой режим работы смартфона имел ряд ограничений по части функциональности.



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Ещё в январе Google приступила к тестированию новых категорий приложений, которые связаны с навигацией, парковкой и поиском зарядных или заправочных станций. После выхода в марте специальной библиотеки Android for Cars большинство заинтересованных разработчиков добавили её поддержку в своих программах.

Теперь пользователям доступные такие популярные приложения, как Chargepoint, PlugShare, PHEV, T map, A Better Router Planner и ряд других. По заверению софтмейкера, соответствующее обновление уже доступно для всех поддерживаемых моделей автомобилей.