Застройщик планирует возводить здание с другим функциональным назначением: что делать

На этапе подготовки к строительству у застройщика может возникнуть необходимость полностью изменить намерения относительно будущего сооружения. Это существенные корректировки в проекте, уменьшение или увеличение бюджета, смена собственника земельного участка и т.д. Во многих случаях, как то увеличение высотности здания или изменение его целевого назначения, необходимость получать градостроительные условия и ограничения (ГУО).
О том, что делать, если ГУО уже выданы, сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на странице в facebook.
Согласно Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» отмена градостроительных условий и ограничений возможна по заявлению заказчика. Для этого необходимо подготовить заявление в произвольной форме с просьбой аннулировать решение о предоставлении ГУО и адресовать такое обращение в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.
Подать заявление можно как напрямую в Департамент (по электронной или обычной почте), так и через Центр предоставления административных услуг.
Если застройщик планирует возводить здание с другим функциональным назначением, то важно, чтобы целевое назначение земельного участка соответствовало этим намерениям. Нельзя, например, на землях жилой застройки строить промышленное предприятие.
В случае изменения права собственности земельного участка перед получением ГУО важно внести новые сведения в Реестр прав на недвижимое имущество. Это можно сделать, воспользовавшись услугами государственного регистратора или нотариуса.
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