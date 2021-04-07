Сколько приходится ожидать выплаты от украинских страховых компаний

Если при оформлении страхового полиса никаких проблем не возникаете и все делается почти мгновенно, то вопрос урегулирования убытков стоит очень болезненно. Выплаты приходится ждать более двух месяцев.

Средний срок урегулирования страховых требований за вред, причиненный имуществу (с даты ДТП), в четвертом квартале 2020 года составил 79 дней, пишет Авто 24.

Для требований, урегулированных в срок до 365 дней, средний срок урегулирования составляет 68 дней против показателя 73 дня в 3 кв. прошлого года.

В системе прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок урегулирования – 40 дней, так же как и в предыдущем квартале.

Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составляет 58,5%, в срок до 90 дней – 76,7% (+3,2 п.п. до 3 кв. 2020 г.).

Справка Finance.ua:

Инспектор не имеет права требовать страховой полис, если нарушение ПДД не доказано.

ОСАГО , она же «автогражданка» – это форма государственной защиты пострадавших при ДТП . Страховой полис ОСАГО компенсирует ущерб пострадавшим в результате ДТП . От чего он не спасает.

Водители авто которых пострадало в ДТП , имеют право на возмещение вреда даже в том случае, если у виновника аварии нет страхового полиса.

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