0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Сколько приходится ожидать выплаты от украинских страховых компаний

Сколько приходится ожидать выплаты от украинских страховых компаний

Если при оформлении страхового полиса никаких проблем не возникаете и все делается почти мгновенно, то вопрос урегулирования убытков стоит очень болезненно. Выплаты приходится ждать более двух месяцев.

Средний срок урегулирования страховых требований за вред, причиненный имуществу (с даты ДТП), в четвертом квартале 2020 года составил 79 дней, пишет Авто 24.

Для требований, урегулированных в срок до 365 дней, средний срок урегулирования составляет 68 дней против показателя 73 дня в 3 кв. прошлого года.

В системе прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок урегулирования – 40 дней, так же как и в предыдущем квартале.

Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней, составляет 58,5%, в срок до 90 дней – 76,7% (+3,2 п.п. до 3 кв. 2020 г.).

Справка Finance.ua:

  • ОСАГО, она же «автогражданка» – это форма государственной защиты пострадавших при ДТП. Страховой полис ОСАГО компенсирует ущерб пострадавшим в результате ДТП. От чего он не спасает.
  • Водители авто которых пострадало в ДТП, имеют право на возмещение вреда даже в том случае, если у виновника аварии нет страхового полиса.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Страхование
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.