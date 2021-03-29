Динамика вакансий в первом квартале 2021 года во всех профсферах

Несмотря на традиционное для Украины затишье после новогодних праздников, локдаун в январе и локдаун в середине марта, вакансии в Украине практически во всех категориях показывают положительную динамику. В некоторых профессиональных сферах рост количества вакансий по сравнению с прошлогодними показателями составило 70−80%.
Об этом свидетельствует аналитика grc.ua.
Кого ищут:
Инфографика: grc.ua
Кто ищет:
Инфографика: grc.ua
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили6 ч. назад - 3077 16
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников8 ч. назад - 2383 8
Прописка онлайн: министр рассказал, как облегчат жизнь украинцамВчера, 16:19 - 1554 8
Федоров объяснил, как долго в Украине будут использовать три формы паспортовВчера, 13:45 - 2458 5
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров9 ч. назад - 1310 4
Новые правила растаможки авто из США: на сколько подорожают автомобили6 ч. назад - 3077 16
Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников8 ч. назад - 2383 8
Получение пенсий в наличной форме будет бесплатно только для части пенсионеров9 ч. назад - 1310 4
Когда можно не показывать страховой полис полицейским11 ч. назад - 1085
Египет выпустит на дороги трамваи украинского производстваВчера, 22:39 - 1040
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 477 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 1807 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1521 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1008
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2584 3