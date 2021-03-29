Динамика вакансий в первом квартале 2021 года во всех профсферах

Несмотря на традиционное для Украины затишье после новогодних праздников, локдаун в январе и локдаун в середине марта, вакансии в Украине практически во всех категориях показывают положительную динамику. В некоторых профессиональных сферах рост количества вакансий по сравнению с прошлогодними показателями составило 70−80%.

Об этом свидетельствует аналитика grc.ua.

Кого ищут:

менеджеров отдела продаж (18,5% от общего числа всех вакансий),

IT- и телеком-специалистов (положительная динамика категории, по сравнению с первым кварталом 2020 года, составила 71%),

экспертов банковского дела (+79% по количеству вакансий и +11% по количеству резюме, по сравнению с первым кварталом 2020 года);

пятерку лидеров по количеству вакансий закрывают маркетинг (5,5% от всего рынка труда) и медицина (работодатели нуждаются в работниках всех уровней: от санитаров до врачей узкой специализации и менеджеров-управленцев медицинскими учреждениями. Рост количества вакансий в категории «Медицина» +63%, при этом количество желающих работать в этой сфере стала меньше на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).



Инфографика: grc.ua

Кто ищет:

больше всего резюме от менеджеров отдела продаж (13,4% от всех резюме), IT- и телеком-специалистов (9%) и в категории «Начало карьеры» (12,5%);

меньше всего резюме от государственных чиновников (0,6%), страховых агентов (0,1%), экспертов из инсталляций (всего 0,2% резюме от инженеров, монтажников, технических работников категории) и сотрудников сферы консалтинга (0,6%).



Инфографика: grc.ua

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.