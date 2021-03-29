Детали о «Дія.City»: гиг-контракты и уменьшенные налоги

В Украине уровень развития цифровой экономики составляет лишь 3%, в то время как в Швеции, Финляндии, Нидерландах и Дании этот показатель достигает 68−70%.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн-презентации проекта «Дія.City».

«Для того чтобы доля цифровой экономики росла, нужно стимулировать развитие IT-компаний, чтобы им было удобно и выгодно появляться и работать в нашей стране. Дія.City является нашей идеей, которая простимулирует выполнение этой цели», — отметил он.

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Зарплаты специалистов. Средние заработные платы в области информационно-коммуникационных технологий в Европе (Словения, Чехия, Эстония, Литва, Словакия) составляют 2 156 — 2 432 евро, тогда как украинские специалисты получают около 600 евро. По словам министра, проект, который предлагает Минцифры, поможет приблизить зарплаты айтишников Украины к европейскому уровню.

Налоги в IT-сфере В Рейтинге легкости ведения бизнеса за 2020 год Украина заняла 64 место, поэтому Минцифры также ставит перед собой задачу улучшить этот показатель.

«Только в Дубае я насчитал 20 специальных правовых и налоговых режимов, которые специалисты могут свободно выбирать. Всего в мире таких режимов примерно 4 тысячи. То есть страны конкурируют, чтобы там появлялись стартапы и компании. А с таким темпом наша страна, по разным источникам, занимает 50−60 место, мы вскоре окажемся в конце», — заявил Федоров.

А какие налоги предлагают ввести в Украине?

Министр также отметил, что налогообложение в «Дія.City» в 5 раз меньше, чем действующее сейчас. Чиновник привел сравнение того, как изменятся налоговые отчисления специалиста, который будет работать в системе «Дія.City», и не работающего там:

В «Дія.City» будет введена еще одна форма взаимодействия со специалистами — путем заключения гиг-контрактов. В Министерстве уверяют, что гиг-специалисты получат преимущества фриланса, а также дополнительные социальные гарантии:

ежегодный оплачиваемый отпуск (минимум 17 рабочих дней);

больничные;

отпуск в связи с беременностью и родами (минимум 70 календарных дней) с сохранением рабочего места и предусмотренных законом выплат;

в случае, если компания предлагает релокацию гиг-специалиста, она покрывает расходы, связанные с переездом;

компания не может устанавливать ответственность гиг-специалиста, в виде отчислений или уменьшения размера вознаграждения.

Преимущества гиг-контракта:

он не является трудовыми отношениями, не применяется устаревший Кодекс законов о труде;

это форма гражданско-правового договора, где стороны регулируют отношения между собой и фиксируют договоренности в контракте;

имеет гибкость модели с ФЛП в сочетании с соцгарантиями.

Через 3 месяца после выхода из «Дія.City» гиг-контракт перестает быть действующим. Этот срок предусмотрен для того, чтобы стороны могли определиться с дальнейшими шагами и заключить договор с ФЛП или трудовой договор.