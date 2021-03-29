«Укрзализныця» планирует привлечь 51 млрд в этом году

Финансовый план АО «Укрзализныця» на 2021 год предусматривает привлечение заимствований в сумме 50,9 млрд грн и возврат займов на 47,2 млрд грн (при среднегодовом курсе 29,1 грн за доллар).
Как сообщает FinBalance, по состоянию на 1 января 2021 года, остаток по финансовым обязательствам УЗ оценивался на 41,9 млрд грн (при курсе 28,3 грн/доллар), на конец 2021 года остаток планируется в сумме 45,9 млрд грн (при курсе 28,8 грн/доллар).
По данным издания, в 2021 году «Укрзализныця» планирует привлечь 50,9 млрд грн, в том числе, 50,7 млрд грн долгосрочных заимствований, из которых:
Погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 47,2 млрд грн, в том числе, долгосрочных кредитов на сумму 46,8 млрд грн, из которых:
Увеличение кредитного портфеля УЗ на конец 2021 года должно состояться, в основном, за счет привлечения новых финансовых обязательств в размере 14,6 млрд грн.
Финансовые расходы УЗ по финансовым долговым обязательствам запланированы в сумме 4,48 млрд грн, в том числе:
Кроме того, на 2021 год запланированы расходы от дисконтирования долгосрочных займов работникам, которые составляют 322,7 млн грн.
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