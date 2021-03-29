«Укрзализныця» планирует привлечь 51 млрд в этом году

Финансовый план АО «Укрзализныця» на 2021 год предусматривает привлечение заимствований в сумме 50,9 млрд грн и возврат займов на 47,2 млрд грн (при среднегодовом курсе 29,1 грн за доллар).

Как сообщает FinBalance, по состоянию на 1 января 2021 года, остаток по финансовым обязательствам УЗ оценивался на 41,9 млрд грн (при курсе 28,3 грн/доллар), на конец 2021 года остаток планируется в сумме 45,9 млрд грн (при курсе 28,8 грн/доллар).

По данным издания, в 2021 году «Укрзализныця» планирует привлечь 50,9 млрд грн, в том числе, 50,7 млрд грн долгосрочных заимствований, из которых:

0,5 млрд грн — кредитные средства МФО (на электрификацию участка Долинская — Николаев — Колосовка);

(на электрификацию участка Долинская — Николаев — Колосовка); 35,6 млрд грн — выборка по долгосрочным восстановительным кредитным линиям украинских банков, включая государственные, привлекаемые для покрытия временных разрывов ликвидности;

14,6 млрд грн — привлечение нового финансирования;

0,2 млрд грн — финансовый лизинг.

Погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 47,2 млрд грн, в том числе, долгосрочных кредитов на сумму 46,8 млрд грн, из которых:

4,5 млрд грн — погашение задолженности перед Ощадбанком;

0,7 млрд грн — погашение долга «Фининпро» и долга, привлеченного на строительство Бескидского тоннеля;

38,7 млрд грн — погашение заимствований по возобновляемой кредитной линии украинских банков, включая государственные, привлекаемые для покрытия временных разрывов ликвидности;

2,9 млрд грн — очередная выплата по еврооблигациям «Шортлайн Пи-Эл-Си»;

0,4 млрд грн — финансовый лизинг.

Увеличение кредитного портфеля УЗ на конец 2021 года должно состояться, в основном, за счет привлечения новых финансовых обязательств в размере 14,6 млрд грн.

Финансовые расходы УЗ по финансовым долговым обязательствам запланированы в сумме 4,48 млрд грн, в том числе:

расходы по долгосрочным кредитам предусмотрены в сумме 4,13 млрд грн;

расходы на уплату процентов по договорам финансового лизинга 350 млн грн.

Кроме того, на 2021 год запланированы расходы от дисконтирования долгосрочных займов работникам, которые составляют 322,7 млн грн.