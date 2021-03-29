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«Укрзализныця» планирует привлечь 51 млрд в этом году

«Укрзализныця» планирует привлечь 51 млрд в этом году

Финансовый план АО «Укрзализныця» на 2021 год предусматривает привлечение заимствований в сумме 50,9 млрд грн и возврат займов на 47,2 млрд грн (при среднегодовом курсе 29,1 грн за доллар).

Как сообщает FinBalance, по состоянию на 1 января 2021 года, остаток по финансовым обязательствам УЗ оценивался на 41,9 млрд грн (при курсе 28,3 грн/доллар), на конец 2021 года остаток планируется в сумме 45,9 млрд грн (при курсе 28,8 грн/доллар).

По данным издания, в 2021 году «Укрзализныця» планирует привлечь 50,9 млрд грн, в том числе, 50,7 млрд грн долгосрочных заимствований, из которых:

  • 0,5 млрд грн — кредитные средства МФО (на электрификацию участка Долинская — Николаев — Колосовка);
  • 35,6 млрд грн — выборка по долгосрочным восстановительным кредитным линиям украинских банков, включая государственные, привлекаемые для покрытия временных разрывов ликвидности;
  • 14,6 млрд грн — привлечение нового финансирования;
  • 0,2 млрд грн — финансовый лизинг.

Погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 47,2 млрд грн, в том числе, долгосрочных кредитов на сумму 46,8 млрд грн, из которых:

  • 4,5 млрд грн — погашение задолженности перед Ощадбанком;
  • 0,7 млрд грн — погашение долга «Фининпро» и долга, привлеченного на строительство Бескидского тоннеля;
  • 38,7 млрд грн — погашение заимствований по возобновляемой кредитной линии украинских банков, включая государственные, привлекаемые для покрытия временных разрывов ликвидности;
  • 2,9 млрд грн — очередная выплата по еврооблигациям «Шортлайн Пи-Эл-Си»;
  • 0,4 млрд грн — финансовый лизинг.

Увеличение кредитного портфеля УЗ на конец 2021 года должно состояться, в основном, за счет привлечения новых финансовых обязательств в размере 14,6 млрд грн.

Финансовые расходы УЗ по финансовым долговым обязательствам запланированы в сумме 4,48 млрд грн, в том числе:

  • расходы по долгосрочным кредитам предусмотрены в сумме 4,13 млрд грн;
  • расходы на уплату процентов по договорам финансового лизинга 350 млн грн.

Кроме того, на 2021 год запланированы расходы от дисконтирования долгосрочных займов работникам, которые составляют 322,7 млн грн.

По материалам Finbalance
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