Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса. Тем самым они создали дефицит для остального мира.
Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте китайского МИД.
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«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза», — возмутился глава МИД.
Он подчеркнул, что многим странам трудно найти даже первую дозу вакцины.
Глава МИД Китая назвал эту ситуацию «вакцинным национализмом», который, по его словам, все больше распространяется в мире.
По словам Ван И, Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.
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