0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая

Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса. Тем самым они создали дефицит для остального мира.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте китайского МИД.

Читайте также: Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза», — возмутился глава МИД.

Он подчеркнул, что многим странам трудно найти даже первую дозу вакцины.

Глава МИД Китая назвал эту ситуацию «вакцинным национализмом», который, по его словам, все больше распространяется в мире.

По словам Ван И, Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.