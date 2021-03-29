Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса. Тем самым они создали дефицит для остального мира.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте китайского МИД.

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«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза», — возмутился глава МИД.

Он подчеркнул, что многим странам трудно найти даже первую дозу вакцины.

Глава МИД Китая назвал эту ситуацию «вакцинным национализмом», который, по его словам, все больше распространяется в мире.

По словам Ван И, Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.

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