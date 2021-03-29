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Uber Shuttle временно прекращает работу в Киеве

Uber Shuttle временно прекращает работу в Киеве

Как сообщила компания Uber Shuttle, в связи с новыми нормами карантина временно приостановлена работа сервиса Uber Shuttle с 5 апреля.

В сообщении говорится: «Мы уведомим пользователей, как только маршруты снова будут доступны.

Для всех пользователей, у которых был активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на понедельник 5 апреля, мы автоматически продлим срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.

В случае возникновения каких-либо вопросов по работе Uber Shuttle, вы можете обратиться в службу поддержки в приложении».

По материалам Економічна Правда
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