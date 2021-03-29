Volvo и Aurora создадут линейку беспилотных грузовиков для США

Компания Volvo Autonomous Solutions-подразделение немецкого автоконцерна, ответственное за создание автономного транспорта – объявила о долгосрочном соглашении со стартапом Aurora Innovation. Партнеры объединятся для разработки беспилотных грузовиков 8 класса для рынка Северной Америки.

Об этом пишет TechCrunch.

Volvo предоставит сами тягачи, а Aurora – аппаратное и программное обеспечение для автоматизации. Это первая крупная сделка в области беспилотных автомобилей для немецкого автопроизводителя.

Volvo и Aurora не раскрывают подробности сделки, но ключевые детали уже известны. В ближайшие несколько лет компании разработают и запустят в производство полноценную линейку грузовиков. Эти машины будут обслуживать корпоративных клиентов Volvo и перевозить большие грузы без водителей по заранее проложенным маршрутам.

С технической точки зрения, в основу партнерства ляжет программно-аппаратный стек Aurora Driver, состоящий из ПО, компьютера и набора запатентованных датчиков.

Представители стартапа заявили, что лидары Aurora с частотно-модулированной непрерывной волной станут ключевой технологией для автоматизации отрасли грузоперевозок. Их использование позволяет грузовикам, подключенным к Aurora Driver, быстрее идентифицировать потенциальные угрозы и объезжать их.

Несмотря на то, что Volvo Trucks – второй по величине поставщик тяжелого транспорта в США, в вопросе автоматизации компания пока отстает от всех крупных игроков.

Компания Daimler – прямой конкурент Volvo – работает над беспилотными грузовиками с подразделением Alphabet Waymo с октября прошлого года. А ряд перспективных стартапов – TuSimple, Ike, Embark и Plus – начали разрабатывать свои решения еще раньше и уже активно тестируют беспилотные грузовики в Калифорнии, Техасе и других штатах.

Компания Aurora Innovation давно проявляла интерес к отрасли грузоперевозок – стартап называет автоматизацию грузовых автомобилей наиболее перспективным бизнесом. Помимо нового соглашения с Volvo, Aurora независимо тестирует несколько тягачей в штате Техас и сотрудничает с крупным производителем грузовиков Paccar Inc. Цель стартапа – стать ключевым поставщиком технологий для автоматизации грузовиков в США и Европе.

Интерес автопроизводителей к беспилотным грузовикам объясняется просто – грузовые автомобили, как правило, ездят по заранее проложенным маршрутам, а значит их проще автоматизировать и подготовить к выходу на дороги общего пользования. Согласно исследованию Международного транспортного форума (ITF), уже к 2030 году беспилотные грузовики снизят спрос на водителей-людей в США и Европе на 50-70%, что приведет к более эффективным перевозкам и значительной экономии на логистике.