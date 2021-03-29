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Украина максимально приблизилась к взаимопониманию с МВФ — Марченко

Украина максимально приблизилась к взаимопониманию с МВФ — Марченко

Украина максимально приблизилась к взаимопониманию с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом в эфире программы «Подробности недели» сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Мы смотрим оптимистично на направление переговоров, в последнее время оно весьма успешно, и последний звонок, который был у премьер-министра, свидетельствует о том, что мы приближаемся к взаимопониманию по некоторым вопросам с МВФ, которые еще буквально месяц-два назад было сложно реализовать. Поэтому Украина идет по основному сценарию сотрудничества. И к нему уже максимально приблизилась», — сказал Марченко.

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Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) С незамедлительным выделением первого транша в размере 2,1 млрд долл. После выделения первого транша были запланированы четыре пересмотра программы и выделение еще нескольких траншей, однако этот план не был выполнен.

По материалам УКРИНФОРМ
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