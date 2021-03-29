Разработчик Fortnite планирует привлечь $1,7 млрд — Bloomberg

Разработчик популярной мобильной игры Fortnite Компания Epic Games сейчас завершает раунд финансирования, в рамках которого планирует привлечь $1,7 млрд.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Epic Game уже взяла на себя обязательства на сумму более $1 млрд, но планирует привлечь еще $700 млн. По словам источников, знакомых с обсуждениями, Epic Games оценивается в $28 млрд.
По словам собеседников издания, источниками финансирования выступают преимущественно паевые инвестиционные фонды и другие крупные институциональные инвесторы, многие из которых уже являются инвесторами Epic Games.
Сообщается, что среди инвесторов последнего раунда были фонды, управляемые Fidelity Investments, Franklin Templeton и T. Rowe Price Group Inc.
Bloomberg предполагает, что часть привлеченных Epic Games средств пойдет на адвокатов, поскольку разработчик Fortnite судится с Apple из-за комиссий.
Напомним, что Epic Games судится с производителем iPhone после того, как компания удалила из своего магазина приложений игру Fortnite. Это произошло из-за того, что Epic Games добавил в одно из обновлений возможность оплаты покупок в обход комиссии App Store.
В Apple заявляли, что разработчик Fortnite «просто не хочет платить за большое благо, полученное от App Store».
Напомним, что, по данным аналитического сервиса App Annie, в первом квартале 2021 года потребительские расходы на приложения достигли нового рекорда в $32 млрд. Львиную долю этих денег пользователи потратили именно на игры.
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