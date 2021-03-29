0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Разработчик Fortnite планирует привлечь $1,7 млрд — Bloomberg

Разработчик Fortnite планирует привлечь $1,7 млрд — Bloomberg

Разработчик популярной мобильной игры Fortnite Компания Epic Games сейчас завершает раунд финансирования, в рамках которого планирует привлечь $1,7 млрд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Epic Game уже взяла на себя обязательства на сумму более $1 млрд, но планирует привлечь еще $700 млн. По словам источников, знакомых с обсуждениями, Epic Games оценивается в $28 млрд.

По словам собеседников издания, источниками финансирования выступают преимущественно паевые инвестиционные фонды и другие крупные институциональные инвесторы, многие из которых уже являются инвесторами Epic Games.

Сообщается, что среди инвесторов последнего раунда были фонды, управляемые Fidelity Investments, Franklin Templeton и T. Rowe Price Group Inc.

Bloomberg предполагает, что часть привлеченных Epic Games средств пойдет на адвокатов, поскольку разработчик Fortnite судится с Apple из-за комиссий.

Напомним, что Epic Games судится с производителем iPhone после того, как компания удалила из своего магазина приложений игру Fortnite. Это произошло из-за того, что Epic Games добавил в одно из обновлений возможность оплаты покупок в обход комиссии App Store.

В Apple заявляли, что разработчик Fortnite «просто не хочет платить за большое благо, полученное от App Store».

Напомним, что, по данным аналитического сервиса App Annie, в первом квартале 2021 года потребительские расходы на приложения достигли нового рекорда в $32 млрд. Львиную долю этих денег пользователи потратили именно на игры.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.