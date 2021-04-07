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«Бонус к депозиту» можно получить по вкладам еще одного банка

«Бонус к депозиту» можно получить по вкладам еще одного банка

В программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник — Идея Банк.

Идея Банк работает на рынке Украины с 1989 года. Банк является постоянным членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с момента его основания, что является дополнительной гарантией для клиентов.

Что такое «Бонус к депозиту»? Finance.ua сотрудничает со многими банками и всегда думает, как помочь выбрать своим читателям самый выгодный депозит. С помощью программы «Бонус к депозиту» вы можете получать бонусы к депозитам банков, к которым теперь добавился и Идея Банк.

Срок вклада и ставка депозита в Идея Банке:

  • депозит на срок 3 мес. — 1,4% годовых;
  • 6 мес. — 1,2% годовых;
  • 9 мес. — 0,9% годовых;
  • 12 мес. — 0,6% годовых.

Условия сотрудничества:

  • клиент оформил депозитный вклад в отделении;
  • все гривневые вклады от 10 000 грн;
  • на депозит, привлеченный через бонус к депозиту, распространяются все стандартные надбавки, кроме надбавки 0,25% за сумму привлечения от 500 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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