Как вырос украинский экспорт по сравнению с периодом до коронакризиса

Благодаря поддержке экспортеров и бизнеса, в первом квартале 2021 года наблюдается рост товарооборота и экспорта товаров, даже по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.
Об этом в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Украинский экспорт за первый квартал вырос на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда коронакризиса еще не было. Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%), в Великобританию (+38%) и в Европейский Союз (+17%)», — отметил он.
По словам главы правительства, это происходит благодаря поддержке экспортеров и бизнеса.
Он добавил, что в ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта.
Еще одним инструментом поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство.
«Это учреждение, которое помогает нашим экспортерам и страхует их риски. Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 млрд грн. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2−3%», — отметил Шмыгаль.
Он также напомнил о Государственной программе поддержки бизнеса «Доступные кредиты 5−7-9%».
«С момента старта Государственной программы „Доступные кредиты 5−7-9%“ уполномоченные банки выдали почти 13 тысяч кредитов, а общая сумма составила фактически 30 млрд грн. Программа продолжает набирать обороты — за последнюю неделю была выдана рекордная сумма доступных займов (1,9 млрд грн)», — отметил Премьер.
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