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Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину — Оператор ГТС

Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину — Оператор ГТС

После запуска газопровода «Турецкий поток» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, тем самым сократив транзит через Украину.

Об этом написал в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он отметил, что сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдову. Если будет продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, «Газпром» переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.

«Для Украины это означает дополнительную потерю 10−12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока-2», — написал Макогон, добавив, что с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через «Турецкий поток».

По его словам, «транзит газа означает для Украины не только получение значительного дохода, но также важный элемент энергетической безопасности страны».

Напомним, транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» было заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021—2024 годах.

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По материалам УКРИНФОРМ
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