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«Инвестняни»: Аграрии уже подали заявки на свыше 360 миллионов долларов

«Инвестняни»: Аграрии уже подали заявки на свыше 360 миллионов долларов

Агропредприятия уже подали заявки на получение государственной поддержки инвестиционных проектов в соответствии с Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» на сумму 363 миллиона долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор Ukraine Invest Сергей Цивкач.

С начала года госучреждение получило обращений касательно новых инвестиционных проектов от 5-ти агроперерабатывающих компаний на общую сумму 363 млн долларов.

Эти компании могут получить государственную помощь согласно новому закону.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты № 3761 и № 3762 президента Владимира Зеленского о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», который Рада приняла в декабре 2020 года.

17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями», поданный президентом Владимиром Зеленским.

1 декабря Верховная Рада не приняла за основу законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями», отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3760 о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

По материалам Економічна Правда
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