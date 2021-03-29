Межбанк: доллар взлетел выше 28 гривен

Вот за что можно любить наш межбанк, так это за то, что на нем никогда не бывает скучно: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку.

Так произошло и сегодня. Несмотря на пятницу, когда традиционно срабатывает эффект окончания недели и клиенты достаточно спокойны уже со второй половины дня, сегодня был день сюрпризов и нервотрепки.

Причем, в основном за счет психологического фактора, а не только сугубо экономики. В итоге, за день доллар вырос сразу на 16 копеек — с утренних 27,86/27,88 до 28,015/28,04 гривен, а курс евро подрос на 13 копеек — с 32,81/32,83 до 32,93/32,96 гривен. Нацбанку пришлось вмешиваться в процесс и продать, по наблюдениям участников рынка, порядка $ 50 млн по 27,98 гривен, чтобы снизить напряжение на межбанке.

Сами по себе торги пошли «совсем не так», как ожидало большинство участников рынка и с явным желанием отдельных игроков сыграть «на повышение». И им сегодня это удалось в полной мере. Причем, с активной «помощью» отдельных СМИ, которым специально «слили» дозированную и во многом скорректированную информацию эти же желающие подзаработать на росте котировок и развернуть тренд по курсу.

Началось все с негативной информации по очередному обострению ситуации на Донбассе и «дружеского слива» в СМИ о том, что некоторые иностранные банки активно скупают валюту на опасениях усиления конфликта в этом регионе. Как правило, это как минимум коммерческая тайна, не говоря уже о достоверности подобной информации. Падкие на сенсации журналисты этому поверили.

В итоге, участники рынка всполошились и многие решили не играть в курсовую рулетку и закрыть свои обязательства в валюте. Это увеличило спрос на межбанке и с утренних 27,86/27,88 гривен доллар вырос до 27,90/27,92 к 11 часам и до 27,95/27,965 к 12:00. Уже после 11 часов на рынок вышел НБУ с продажей по завышенной на тот момент котировке 27,98 гривен, чтобы успокоить рынок.

Покупатели раскупили все предложения ниже этого уровня и на определенное время котировки доллара стабилизировались в достаточно узком диапазоне 27,94−27,945/27,96−27,97 приблизительно до 14 часов. А справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксировали на отметке 27,9332 гривны за доллар. При этом за этот период НБУ постепенно продал валюты на $ 50 млн.

Но после ухода Нацбанка спрос опять превышал предложение. И на фоне желания еще и отдельных игроков-спекулянтов максимально вздернуть котировки курс продолжил расти на единичных сделках. К 16 часам курс вырос до 28,015/28,04 гривен и затем остался на этой отметке уже до конца сессии.

Главные события 2 апреля на валютном рынке:

Существенный рост котировок доллара с утренних 27,86/27,88 гривен до 28,015/28,04 к концу торгов.

Нацбанк продал $ 50 млн по 27,98 гривен.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9332 гривен, а официальный курс на 5 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9555 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,94 / 27,97

евро — 32,89 / 32,92

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1757 / 1,1759

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