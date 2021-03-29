Украина потратит 18 миллионов гривен на изготовление государственных наград

Государственное управление делами Украины заплатит 18 миллионов гривен за изготовление государственных наград в 2021 году.
Об этом свидетельствуют данные о государственных закупках в системе Prozorro.
По данным тендера, датированного 1 апреля 2021 года, средства в размере 18 050 282,10 гривен (с НДС) получит Национальный банк Украины через уполномоченное им подразделение — Банкнотно-монетный двор. Предусматривается закупка государственных наград по 27 категориям.
Это ордена «Золотая Звезда», Государства, Свобода, князя Ярослава Мудрого I и V степеней, «За заслуги» (I-III степеней), княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого (с мечами). Также будут закуплены медали «За воинскую службу Украине» и знак отличия Президента Украины — медаль «За труд и доблесть». Речь идет и о закупке многочисленных нагрудных знаков к почетным званиям «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный деятель науки и техники», «Заслуженный донор», «Заслуженный врач», «Заслуженный мастер народного творчества», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник промышленности», «Заслуженный работник социальной сферы», «Заслуженный работник сферы услуг», «Заслуженный работник физической культуры и спорта», «Заслуженный художник», «Заслуженный юрист» и «Мать-героиня».
Каждой позиции должно быть изготовлено от 10 до 2000 штук или от 5 до 250 комплектов.
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